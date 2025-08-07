В Челябинской области готовится проект капремонта разбитой большегрузами дороги

Документы собираются подготовить до конца года



В Челябинской области разрабатывается проект по капремонту двух участков автодороги Кизильский — Бреды — Мариинский. Сейчас они находятся в плохом состоянии из-за потока большегрузов, сообщили в пресс-службе Миндортранса.

«Когда каждая машина с грузом весит под 80 тонн, то никакая дорога этого не выдержит», — считает замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Павел Перебатов.

Разработать проект планируют до конца этого года. После — будут решать вопрос о проведении строительных работ.

Сейчас на дороге ремонтируют ямы и пучины, а на отдельных участках — выравнивают асфальт.

Как сообщал ранее 1obl.ru, в Челябинской области с начала 2025 года отремонтировали 363 километра региональных и муниципальных дорог. Всего за год сделают 725 километров. К началу августа готово 50% от планов.

Автор: Елизавета Михно