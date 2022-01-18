В Челябинской области горячая линия по коронавирусу готова к приему звонков от жителей

Меры приняты в связи с риском распространения нового штамма

Служба «122» по коронавирусу за 2021 год приняла 115 тысяч звонков от южноуральцев. В среднем в сутки на горячий номер поступает около 365 звонков. Но в ближайшее время количество обращений может увеличиться в несколько раз из-за угрозы распространения штамма «омикрон». Службу решено усилить — увеличится штат операторов и техническое оснащение, сообщает Центр управления регионом.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко анонсировал предстоящее увеличение количества звонков на номер «122». Политик отметил, что принято решение мобилизовать службу. На увеличение штата операторов, улучшение технического оснащения и внедрения голосового помощника регионы получат 700 миллионов из федерального бюджета.

«Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему. В регионах развернуты кол-центры единого федерального номера „122“, куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих кол-центров», — сказал Дмитрий Чернышенко.



Как отметили в региональном министерстве информационных технологий, в прошлом году на единый номер «122» Челябинской области поступило свыше 115 тысяч звонков от южноуральцев. Среднее время ожидания составляло в среднем 26 секунд.

«Все обращения граждан переадресовываются в первую очередь в медицинские организации Челябинской области и на горячую линию поддержки жителей Челябинской области по вопросам, связанным с режимами ограничений в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, служба «122» была создана в 2020 году как горячая линия по вопросам коронавируса. Позвонив на этот номер южноуральцы могут вызвать врача на дом, записаться на вакцинацию, уточнить иные вопросы, так или иначе связанные с распространением короновирусной инфекции.