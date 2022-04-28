В Челябинской области годовалый ребенок выпил антибактериальный раствор

Малыш был доставлен в больницу с ожогом пищевода

Тяжелую травму получил годовалый ребенок в Челябинской области. Малыш выпил спиртовой антибактериальный раствор и попал в реанимацию многопрофильного стационара Центра охраны материнства и детства Магнитогорска. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Причиной подобных происшествий становится недостаточный контроль со стороны родителей. Только за апрель с учетом этого случая к нам поступило восемь детей с тяжелыми травмами»,

— рассказала пресс-секретарь Центра охраны материнства и детства Магнитогорска Юлия

Никифорова.

Так, трое детей в возрасте от одного года до трех лет госпитализированы с тяжелыми отравлениями после самостоятельного приема медикаментозных препаратов, еще трое (года, шести и семи лет) — с химическими ожогами органов пищеварительного тракта средствами бытовой химии. Еще один годовалый малыш поступил с отравлением продуктами горения.

Врачи просят родителей внимательнее следить за детьми и помнить, что беспечность и бесконтрольное времяпрепровождение малышей могут обернуться трагедией.