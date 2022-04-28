«Причиной подобных происшествий становится недостаточный контроль со стороны родителей. Только за апрель с учетом этого случая к нам поступило восемь детей с тяжелыми травмами», — рассказала пресс-секретарь Центра охраны материнства и детства Магнитогорска Юлия Никифорова.
Так, трое детей в возрасте от одного года до трех лет госпитализированы с тяжелыми отравлениями после самостоятельного приема медикаментозных препаратов, еще трое (года, шести и семи лет) — с химическими ожогами органов пищеварительного тракта средствами бытовой химии. Еще один годовалый малыш поступил с отравлением продуктами горения.
Врачи просят родителей внимательнее следить за детьми и помнить, что беспечность и бесконтрольное времяпрепровождение малышей могут обернуться трагедией.