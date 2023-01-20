Жители нескольких районов Челябинской области пожаловались на неубранный снег. Рассказываем, где проблему оперативно устраняют, а в каких территориях пришлось прибегнуть к штрафам и вмешательству прокуратуры.
В соцсети жители Троицка пожаловались на снежные навалы с человеческий рост, которые скопились на улице Октябрьской. При выезде со второстепенной дороги снег загораживает обзор водителям.
Жители Сима также недовольны нечищеными дорогами.
«Ездить невозможно. Колеи в высоту по 18 см, ничего не чистится. Машины выкидывает с дороги, каждый день по 5—6 аварий», — сообщает подписчик группы «Текслер, помоги».
В Магнитогорске горожане требуют расчистить участок улицы Трамвайной за депо, где образовалась глубокая колея. Также жители сообщали, что во время расчистки дорог собранную кучу снега свалили на тротуар и пешеходная дорожка около роддома № 1 превратилась в узкую тропинку, по которой сложно идти. По данным ЦУР региона, проблему оперативно устранили дорожные службы, которые выехали на место и расчистили снег.
В Челябинске горожане пожаловались на неочищенный переход через трамвайные пути по улице Горького. Также челябинцы недовольны уборкой улицы Коммуны от парка Гагарина до Алого поля. Люди сообщают, что на тротуарах гололед.
В Нязепетровском районе проблема вывоза снега потребовала вмешательства прокуратуры. Проверка выявила ненадлежащую уборку, снежные навалы на тротуарах и остановках.
«Установлено, что фактический выход снегоуборочной техники на территории города с учетом обильного снегопада составил лишь несколько единиц и был несвоевременным», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В отношении начальника отдела по дорожному хозяйству и благоустройства администрации района возбуждено административное дело, назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Напомним, в Челябинске за первую декаду января подрядчиков оштрафовали на более чем три миллиона рублей за плохую уборку снега.
С 9 по 15 января в челябинский Центр управления регионом поступило более 400 обращений по состоянию дорог.