В Челябинской области главу района оштрафовали за плохую уборку снега

Жалобы на снежные завалы поступают из разных территорий региона

Жители нескольких районов Челябинской области пожаловались на неубранный снег. Рассказываем, где проблему оперативно устраняют, а в каких территориях пришлось прибегнуть к штрафам и вмешательству прокуратуры.

В соцсети жители Троицка пожаловались на снежные навалы с человеческий рост, которые скопились на улице Октябрьской. При выезде со второстепенной дороги снег загораживает обзор водителям.

Жители Сима также недовольны нечищеными дорогами.

«Ездить невозможно. Колеи в высоту по 18 см, ничего не чистится. Машины выкидывает с дороги, каждый день по 5—6 аварий», — сообщает подписчик группы «Текслер, помоги».

В Магнитогорске горожане требуют расчистить участок улицы Трамвайной за депо, где образовалась глубокая колея. Также жители сообщали, что во время расчистки дорог собранную кучу снега свалили на тротуар и пешеходная дорожка около роддома № 1 превратилась в узкую тропинку, по которой сложно идти. По данным ЦУР региона, проблему оперативно устранили дорожные службы, которые выехали на место и расчистили снег.

В Челябинске горожане пожаловались на неочищенный переход через трамвайные пути по улице Горького. Также челябинцы недовольны уборкой улицы Коммуны от парка Гагарина до Алого поля. Люди сообщают, что на тротуарах гололед.

В Нязепетровском районе проблема вывоза снега потребовала вмешательства прокуратуры. Проверка выявила ненадлежащую уборку, снежные навалы на тротуарах и остановках.

«Установлено, что фактический выход снегоуборочной техники на территории города с учетом обильного снегопада составил лишь несколько единиц и был несвоевременным», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В отношении начальника отдела по дорожному хозяйству и благоустройства администрации района возбуждено административное дело, назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, в Челябинске за первую декаду января подрядчиков оштрафовали на более чем три миллиона рублей за плохую уборку снега.

С 9 по 15 января в челябинский Центр управления регионом поступило более 400 обращений по состоянию дорог.