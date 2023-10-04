В Челябинской области ГИБДД снова не принимает граждан из‑за технического сбоя

Неполадки коснулись всех отделов МРЭО

Региональная Госавтоинспекция сообщает о приостановке приема граждан в своих регистрационных подразделениях. Как сообщили в УГИБДД области, причиной тому стал сбой программного обеспечения.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения прием граждан в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области временно приостановлен до устранения неполадок», — пояснили в ведомстве.

Инспекция приносит извинения всем, кто, например, планировал сегодня поставить на учет свой автомобиль. Кстати, аналогичные ограничения были в конце минувшего сентября. Тогда работе регистрационных подразделений ГИБДД нашего региона тоже помешал технический сбой.