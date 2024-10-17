В Челябинской области герою СВО впервые вручили автомобиль с ручным управлением

Машина переоборудована для тех, кто потерял обе ноги

Жан Алексеев из Сосновского района Челябинской области до мобилизации на специальную военную операцию водил машину. Но в зоне боевых действий командир роты получил ранение, и обе его ноги пришлось ампутировать. Сейчас, чтобы Жан мог свободно передвигаться по городу, бойцу помогли в центре реабилитации — подарили отечественную «Ладу», переоборудованную под ручное управление.





Внутри машины — привычные педали, коробка-автомат. Вот только у руля есть специальный рычаг — он позволяет газовать и тормозить. Такой механизм позволит не нагружать протезы ног и управлять авто только при помощи рук.

«Для меня это радостное событие, просто нет слов, эмоции захлестывают. Свобода передвижения для меня дорогого стоит. На машине буду ездить по рабочим делам и в гости к друзьям-сослуживцам», — поделился Жан.





О своих заслугах боец говорит скромно: «Служил как все». Вот только на груди у него — орден, а адаптированные машины вручают не каждому — всякий претендент проходит строгий отбор. Жан Алексеев стал первым в области обладателем авто, которое полагается военнослужащим со сдвоенной ампутацией нижних конечностей. В регионе в очереди на подобную технику — еще несколько участников СВО.

«Главная наша цель — скорейшая социализация участников специальной военной операции, чтобы они могли участвовать в самых разных мероприятиях нашего фонда, отправиться куда-то в гости, кого-то навестить, поехать на берег реки, может быть. Чтобы человек жил более-менее полноценной жизнью», — поделилась руководитель регионального филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

Авто пришло из Москвы — там создают подобные. Чтобы привыкнуть к новому способу управления, Жану даже подарили сертификат на обучение в единственной в городе автошколе, где есть машины с ручным управлением.





Вскоре для бойца переоборудуют квартиру и адаптируют кухню, ванную, спальню и бытовые приборы так, чтобы человеку с ампутацией ног было комфортно в собственном доме.

«В фонде мне уже очень помогли — не знаю, что без моего координатора я бы делал, куда бы пошел и чем занимался... И другим ребятам, которые претендуют на авто и адаптацию, я хотел бы пожелать здоровья. Они пережили очень многое и заслуживают этого. А все остальное придет», — сказал Жан Алексеев.

На новеньком автомобиле Жан вместе с супругой уже отправился домой. Пока зима, пара будет кататься по гостям, но летом отправится на рыбалку. Как поделилась супруга Надежда, это любимое увлечение мужа.