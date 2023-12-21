В Челябинской области Героям труда и Героям России ввели ежемесячную выплату по 30 тысяч рублей

Законопроект внес на рассмотрение депутатам губернатор Алексей Текслер

В Челябинской области Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и лица, награжденные орденом Славы трех степеней, орденом Трудовой Славы трех степеней будут получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. В Заксобрании одобрили инициативу губернатора Алексея Текслера. Законопроект о выплатах приняли в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, передает корреспондент информагентства.

Выплаты начнутся с 1 января 2024 года, с 2025 года они будут индексироваться. О мерах реализации закона в ходе итогового заседания регионального депутатского корпуса рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Согласно новому закону ежемесячная денежная выплата предоставляется вышеуказанным категориям граждан при условии проживания или регистрации граждан России на территории Челябинской области, а также при прохождении военной службы в войсковых частях Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Челябинской области, при условии неполучения такими лицами ежемесячной денежной выплаты за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по месту жительства.