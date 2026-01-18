В Челябинской области газета «Губерния» отмечает 25‑летний юбилей

За четверть века издание прошло большой путь, отметил Алексей Текслер

Сегодня, 18 января, поздравления с 25‑летием принимает редакция областной газеты «Губерния». В этот день в 2001 году в свет вышел первый номер еженедельника.

«За четверть века пройден большой путь — от тематических страниц до современного многополосного издания и популярного сайта. „Губерния“ — не просто источник новостей, а настоящая общественная площадка, где звучат мнения экспертов, решаются актуальные вопросы и открываются удивительные истории южноуральской земли»,— отметил губернатор Алексей Текслер.

Он также подчеркнул, что акции и проекты газеты делают Челябинскую область ближе и понятнее каждому читателю.

В юбилейный год Алексей Текслер пожелал редакции издания, чтобы любовь к родному краю и дальше служила поводом для новых достижений и ярких проектов.

Областная газета выходит еженедельно вместе с 39 городскими и районными газетами Челябинской области.