В Челябинской области гастролирует цирк с животными-«нелегалами»

У организаторов нет лицензии на использование зверей

Челябинцев предупредили о еще одном сомнительном шапито. На этот раз в регион приехал цирк, который не имеет права использовать животных в культурно-зрелищных целях. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства проверили информацию о цирке и установили, что показывать шоу будут с участием животных. Вот только лицензии, позволяющей использовать зверей, у организаторов нет.

«В Челябинской области будут проходить гастроли циркового шоу, организаторы которого обещают зрителям спецэффекты и демонстрацию оригинальных трюков, при этом на рекламных фото присутствуют голуби, собаки и змея», — поделились в Россельхознадзоре.

Будут ли отменены гастроли или артистам только запретят показывать животных, пока не сообщается.

Напомним, ранее зоозащитник Карен Даллакян рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», что в области готовится законодательная инициатива о запрете шапито из-за жестокого обращения с животными и их ненадлежащего содержания.