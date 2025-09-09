В Челябинской области формируется новое поколение руководителей

Продолжается проект «Герои Южного Урала»

В Челябинской области продолжается реализация проекта «Герои Южного Урала». Он направлен на подготовку кадрового резерва для государственных, коммерческих и некоммерческих структур. Программа, рассчитанная на один календарный год, включает в себя четыре теоретических модуля и три практические стажировки.

Участники проекта имеют возможность глубже познакомиться с деятельностью различных организаций, выполняя реальные поручения и развивая навыки командной работы. Таким образом, проект обеспечивает не только теоретическую подготовку, но и практический опыт, который поможет формировать новое поколение эффективных руководителей.

«Вдохновить молодежь на активную гражданскую позицию, воспитать чувство гордости за свою Родину и ее защитников — одна из целей программы „Герои Южного Урала“. Ветераны и бойцы СВО представляют собой живую историю, пример мужества, стойкости и самоотверженности. Я убеждена, что личное общение с теми, кто прошел через испытания, является одним из самых действенных способов формирования истинного патриотизма», — отмечает председатель Общественной палаты Коркинского округа Людмила Рейн.