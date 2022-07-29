Фестиваль «Крылья лета» прошел на аэродроме Калачево под Челябинском

Воздушное шоу собрало сотню спортсменов

На Южном Урале прошел праздник авиамоделистов. 28 июля на спортивный аэродром «Калачево» приехало более 100 спортсменов и не менее 300 гостей. Программа порадовала южноуральцев несмотря на нелетную погоду, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На детских мастер-классах участники познакомились с основами авиамоделирования. Ребята создали модели «Стриж», «Дельфин» и «Альбатрос». В основе детали из полистирола, деревянные палочки для устойчивости и клей для прочности. Юные техники собрали конструкции самолетов за 10 минут. На взлетном поле они даже проверили дальность полета своих «птиц». Победителей наградили кубками, остальных участников соревнования порадовали сладкими призами.

«Для нас воздушное шоу — это уникальный шанс показать достижения наших воспитанников, мастерство тренеров и привлечь в это направление новых мальчишек и девчонок. А это очень увлекательное занятие, поверьте на слово, я сам в детстве конструировал самолеты и до сих пор не потерял интерес к этой теме», — комментирует директор регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Профессиональные авиамодели гости фестиваля увидели на авиашоу. Планеры закидывали в небо на высоту до 80 метров. Модели с двухметровыми крыльями парили по несколько минут. Гоночные самолеты могли выполнить десять кругов за считанные секунды, набрав скорость в 300 километров в час. Модели набирали мертвые петли, бочку, штопор, иммельман, — так называются фигуры пилотного мастерства. Все летательные аппараты самостоятельно собрали их владельцы.

«Фестиваль замечательный, ностальгирую, вспомнил как сам собирал модели и решил приобщить молодое поколение. Отправлю внука на занятия по авиамоделированию, оторву от компьютерных игр. Побольше бы таких фестивалей и на свежем воздухе, и инженерно-технические, развивающие», — делится гость фестиваль Игорь Афимов.

Напомним, фестиваль стал завершением всероссийской олимпиады по авиамоделированию в которой приняли участие школьники из семи регионов. Организатором стал технопарк «Кванториум».