Деньги смогут получить не только фельдшеры, но и медицинские работники выездных бригад патронажной паллиативной медицинской помощи детям. Ранее такую региональную выплату могли получить только фельдшеры и младший медперсонал.
Максимальный размер выплаты увеличили до 50 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от численности населения в пункте, где расположено медицинское учреждение. Это позволит улучшить ситуацию с медицинскими кадрами в малых населенных пунктах.
«Максимальную выплату будут получать врачи и работники медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек», — комментирует председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.