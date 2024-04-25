В Челябинской области фельдшеры и медсестры смогут получить 50 тысяч рублей

Размер выплаты увеличили по решению Алексея Текслера

В Челябинской области увеличили до 50 тысяч рублей размер выплаты для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности. Расширены и категории получателей денег. Новый закон сегодня приняли депутаты ЗСО региона по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Деньги смогут получить не только фельдшеры, но и медицинские работники выездных бригад патронажной паллиативной медицинской помощи детям. Ранее такую региональную выплату могли получить только фельдшеры и младший медперсонал.

Максимальный размер выплаты увеличили до 50 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от численности населения в пункте, где расположено медицинское учреждение. Это позволит улучшить ситуацию с медицинскими кадрами в малых населенных пунктах.

«Максимальную выплату будут получать врачи и работники медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек», — комментирует председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.