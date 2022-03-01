В Челябинской области ежемесячные выплаты получат семьи детей с фенилкетонурией

Для получения пособия необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства

В Челябинской области постановлением правительства утвержден порядок выплат семьям, где воспитывают детей с фенилкетонурией. Ежемесячно они могут получать пособие в размере пяти тысяч рублей, сообщили в региональном Минсоце.

Для этого родителям или законным представителям детей, страдающих фенилкетонурией, необходимо обратиться с заявлением и документами в управление социальной защиты по месту жительства.

«Решение о предоставлении ежемесячной выплаты принимается не позднее 45 рабочих дней после подачи заявления. Ежемесячная выплата назначается с первого числа месяца подачи заявления и предоставляется до наступления ребенком возраста 18 лет. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 5 тысяч рублей. Выплата прекращается, если родитель (законный представитель) не проживает с ребенком либо семья переезжает в другой регион», — сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.





Для справки: фенилкетонурия — это наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот, главным образом фенилаланина. Несоблюдение низкобелковой диеты сопровождается накоплением фенилаланина и его токсических продуктов, что приводит к тяжелому поражению ЦНС, проявляющемуся, в частности, в виде нарушения умственного развития. Одно из немногих наследственных заболеваний, поддающихся успешному лечению.