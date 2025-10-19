В Челябинской области ежегодно ремонтируют более 800 км дорог

Дорожная техника в регионе также обновляется быстрыми темпами

Сегодня, 19 октября, в Челябинской области и по всей России с профессиональным праздником поздравляют работников дорожного хозяйства. Именно благодаря им обновляется инфраструктура, укрепляются связи между городами и селами. Кроме того, от них зависит безопасность людей на дорогах.

«Челябинская область набрала рекордные темпы дорожного строительства. Мы ремонтируем и реконструируем более 800 километров дорог в год. Закупаем на средства областного бюджета новую технику — по сто и более единиц ежегодно, чтобы содержать дороги в порядке в любой сезон», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что качественные дороги и эффективная транспортная система — это важнейшие составляющие повседневности. Он поблагодарил дорожников за их труд и пожелал новых успехов.

С 2019 года в Челябинской области в нормативное состояние привели около 5 тысяч километров дорог всех уровней. Особое внимание — дорогам, которые ведут к школам, детским садам, больницам. До 2030-го в регионе планируют отремонтировать еще почти 4 тысячи, в том числе 400 километров в опорных населенных пунктах.