В Челябинской области ежегодно производят миллиард икринок речной рыбы

Это в пять раз больше, чем регион отправит в водоемы для компенсации вреда природе

В Челябинской области мощность цехов рыбозаводов позволяет производить в пять раз больше икры, чем нужно для компенсационного зарыбления водоемов региона. Из миллиарда инкубированных икринок в челябинские реки и озера выпускают 150—200 тысяч. Остальное отправляют в другие регионы, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В инкубационном цехе Чебаркульского рыбозавода прошла ежегодная госкомиссия, которая фиксировала подсчет икринок для будущего компенсационного зарыбления — восстановления численности рыбы после нанесенного человеком ущерба.

Рыбоводы в процессе инвентаризации насчитали 42 миллиона икринок пеляди и 13,5 миллиона икры муксуна. Из них вырастят рыбную молодь, которая отправится в устье реки Оби.

«Сиговые виды рыб мечут икру в ноябре, инкубационный период происходит в мае. Сейчас икра практически созрела, мы делаем подсчет, составляем акт о том, сколько у производителя икры. Это нужно для того, чтобы знать, какой объем личинки сиговых будет выпущен в реки Сибири в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам. Эта рыба в Челябинской области не останется, потому что необходимо восстанавливать популяцию муксуна в северных реках и озерах, в естественных местах ее нереста. На сегодняшний день она находится на грани исчезновения, и такие предприятия, как Чебаркульский рыбозавод, имеющие свое маточное стадо, помогают восстанавливать данную популяцию», — пояснил старший госинспектор рыбоохраны Андрей Фролов.

В Челябинской области икру для компенсационного зарыбления, помимо Чебаркульского рыбозавода, производят Троицкая продовольственная компания, Шершневский рыбопитомник и верхнеуральская компания «Аквакультура». У них есть цеха, специальное оборудование, маточное стадо — половозрелые особи для размножения.

«У нас каждый год идет наращивание маточного стада, то есть стараемся сделать больше. Вот здесь сейчас 15 миллионов икринок живых, на стадии пигментации глаз, то есть она практически вся станет личинкой. В том году было 10. Весной садим личинку, осенью получаем 100—120 граммов рыбку. Красивая рыбка, которая хорошо идет для вяления, копчения. Это для Южного Урала фишка, я больше ее нигде не встречала, такую маленькую, красивую», — поделилась главный рыбовод Чебаркульского рыбозавода Наталья Дронова.

Предприятия в этом поддерживает региональное министерство сельского хозяйства. Если компания построила рыбоводческий комплекс, который прошел все экспертизы, и выращивает там рыбопосадочный материал либо товарную рыбу, то такое предприятие может получить возмещение до 49,9% затрат.