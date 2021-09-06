В Челябинской области ежедневно в рейс выходят 573 школьных автобуса

Ими пользуются более 17,5 тысячи детей

В Челябинской области более 17,5 тысячи детей добираются до места учебы на школьных автобусах. В основном этим транспортом пользуются ученики, проживающие в селах. Автомобили нужны также для посещения ребятами внеклассных мероприятий. Поставки нового транспорта в регионы — важная задача, считает руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Проезд ребенка от дома до школы — это часть образовательной среды, развитием которой мы должны заниматься комплексно. С этого начинается каждый учебный день ребенка, и это влияет на его настрой. Кроме того, доступность школьных автобусов важна не только для проезда в школу, но и для посещения внеклассных мероприятий», — рассказала Елена Шмелева.

В Челябинской области такая практика существует. Например, учащихся школы в Бутаках Сосновского района возят в полетаевскую, где есть современный спортзал и дополнительные кружки. По информации регионального министерства образования и науки, ежегодно школьный автопарк обновляют как за счет средств федерального, так и областного бюджетов.

«Оснащение новыми транспортными средствами происходит по потребности муниципалитетов. Сейчас для более 17, 5 тысячи учащихся в регионе каждый день в рейс выходят 573 машины. Ребят до места учебы возят ПАЗы, миниавтобусы марки ГАЗ и „Форд“. Подавляющее большинство автопарка — это машины с годом выпуска менее 10 лет. И каждый год происходит активная замена тех, кто подошел к 10-летнему рубежу эксплуатации», — сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Два новых автобуса уже пришли в Сосновский район. Один из них предназначен для новой школы в микрорайоне Славино. В конце сентября ожидают поставку машин в Красноармейский район. Сейчас детей в школу возят 32 автобуса. Часть из них заменят. В сентябре приедут три новых ПАЗАа и две« Газели». Пополнение автопарка ожидается также в Еманжелинском и Октябрьском районах. Сюда новый транспорт доставят уже в 2022 году.

В многодетной семье Ситниковых из деревни Круглое Красноармейского района пока только один ребенок посещает школу. Восьмилетний Андрей преодолевает расстояние в пять километров от дома до учебного учреждения на школьном автобусе.

«Нам, родителям, это удобно, ведь с утра не нужно грузить в машину всех детей и везти школьника под радостные крики его братьев. Или вовсе пропускать школу, если, скажем, машина сломалась. Для жителей небольших поселков и деревень, как наш, школьный автобус — настоящее спасение!» — рассказывает мама троих сыновей Ксения Ситникова.

Отметим, все школьные автобусы на Южном Урале оборудованы системой «ГЛОНАСС», ремнями безопасности, кнопками вызова водителя на каждом ряду сидений. Также на машинах есть проблесковые маячки, весь транспорт на особом учете у ГИБДД. Автобусы проходят техосмотр каждые шесть месяцев.