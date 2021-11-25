В Челябинской области Евгения Мичурина назначили прокурором Сосновского района

Ранее он занимал аналогичную должность в Нязепетровском районе

Старший советник юстиции Евгений Мичурин на пять лет назначен прокурором Сосновского района. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

До нового назначения Евгений Мичурин занимал должность прокурора Нязепетровского района. Всего в органах он служит более 19 лет. Ранее занимал должности следователя прокуратуры Курчатовского района Челябинска, старшего следователя городской прокуратуры, помощника прокурора Ленинского района, заместителя прокурора Советского района и другие.

Евгений Мичурин женат и воспитывает двоих детей.