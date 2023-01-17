В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ превышен в 2,3 раза среди взрослых

При этом на прошедшей неделе чаще всего болели школьники

В Челябинской области заболеваемость ОРВИ выше эпидемического порога на 48,8%. При этом заболеваемость среди взрослого населения превышает эпидпорог в 2,3 раза. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области уточнили, насколько выросла заболеваемость за последнюю неделю.

«За прошедшую неделю зарегистрировано 92,23 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 48,2%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам населения: среди взрослых на 58,9%, среди детей школьного возраста — на 83%, среди детей 3—6 лет — на 49,6%, среди детей 0—2 лет — на 35,2%»,— рассказали в ведомстве.

Южноуральцам рекомендовано использовать маски при посещении культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организаций, а также ТРК. Руководителям организаций, в первую очередь образовательных и социальных, рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также усилить противоэпидемические меры при массовом скоплении людей.