В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 27% среди взрослых

Ситуация по заболеваемости в регионе остается неблагоприятной

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области остается высоким. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе количество заболевших возросло на 4,1% по сравнению с позапрошлой. Эпидемический порог превышен среди взрослых.

«За 11-ю неделю 2023 года, то есть с 13 по 19 марта, в области зарегистрировано 84,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 4,1%, в том числе среди детей 7—14 лет — на 9,2%, среди детей 3—6 лет — на 7,9%, среди детей до 3 лет — на 2%. Заболеваемость взрослого населения соответствует уровню прошлой недели. При этом эпидемический порог уровня заболеваемости превышен среди взрослого населения на 27,1%»,— сообщили в ведомстве.

По данным на начало текущей недели, учебный процесс приостановлен в трех классах двух школ.

Жителям региона рекомендуют использовать маски при посещении магазинов, торговых центров и различных мероприятий. В транспорте, развлекательных и культурно-досуговых организациях введен усиленный дезинфекционный режим.