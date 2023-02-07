В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 27,5%

На прошедшей неделе чаще всего болели школьники

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области остается эпидемической. По данным на 6 февраля, рост заболеваемости на прошлой неделе по сравнению с предыдущей составил 13%. При этом количество заболевших увеличилось среди школьников, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, за неделю заболеваемость среди взрослых выросла на 11,6%, среди школьников от 7 до 14 лет — на 23,1%, среди детей от 3 до 6 лет — на 7,5%, среди малышей до трех лет — на 6,1%. В целом уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 27,5%.

По данным на 6 февраля, в регионе закрыты на карантин 107 классов в 46 школах.

«С 14 декабря 2022 года на территории Челябинской области введен в действие Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ на 2020—2024 годы, утвержденный первым замгубернатора региона Ириной Гехт, который предусматривает проведение широкомасштабных противоэпидемических мероприятий. Населению рекомендуется использование защитных масок при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта»,— напомнили в ведомстве.

Руководителям аптечных организаций рекомендуется создать в аптеках запас лекарственных средств для лечения ОРВИ и гриппа и обеспечить сотрудников масками.