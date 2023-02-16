В Челябинской области энергетиков заставили провести свет в приют для животных

Сетевая организация не хотела далеко тянуть провода

В Копейске понадобилось решение суда и административный штраф в отношении сетевой организации, чтобы провести электричество в частный приют для бездомных животных на территории садового участка. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Участок с приютом находится вдали от основных улиц и линий электропередачи садового товарищества. Добиться присоединения к сетям на общих основаниях собственница не могла и обеспечивала нужды приюта собственными силами — с помощью бытового электрогенератора. В конце концов женщина обратилась в суд, который летом 2022 года поддержал ее требование и обязал энергетическую компанию поставить опоры и протянуть провода к участку.

Договор о техприсоединении с хозяйкой приюта заключили сразу, но исполнять его не спешили. За нарушение срока исполнения судебного решения компании назначили исполнительский сбор, а потом, после отказа исполнять требование пристава, — административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Компания пыталась оспорить наказание, но безуспешно.

В итоге сетевая организация под присмотром приставов все же установила опоры и присоединила к электросетям участок с приютом. Исполнительский сбор и штраф также погашены.