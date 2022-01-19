В Челябинской области электропоезда «Ласточка» перевезли 350 тысяч пассажиров в 2021 году

Это почти на 17% больше, чем в 2020 году

В Челябинской области в 2021 году скоростные электропоезда «Ласточка» перевезли 350 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Так, поезда, курсирующие по маршруту Челябинск — Магнитогорск и обратно, перевезли 250 тысяч пассажиров. «Ласточки», доставляющие пассажиров из Челябинска в Карталы и обратно, перевезли 100 тысяч пассажиров.

Поезда «Ласточка» оснащены всем необходимым для комфортного путешествия: в вагонах имеются Wi-Fi, свежие газеты, там можно перекусить и выпить горячего чая. Кроме того, при покупке билетов действуют все виды льгот, установленные законодательством для проезда на железнодорожном пригородном транспорте.

«Приобрести билет на скоростные электропоезда „Ласточка“ можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также на сайте АО „СПК“ и с помощью мобильного приложения „Пригород“»,— сообщили в компании.

Напомним, первый поезд «Ласточка» по маршруту Челябинск — Магнитогорск отправился 5 ноября 2020 года. За первый год работы электропоезд перевез 300 тысяч пассажиров.