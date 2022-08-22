В Челябинской области электронный рецепт придется дублировать на бумаге для налоговой службы

Однако в будущем он позволит получать вычет вообще без бумаг

Семьи, которые тратят большие суммы на покупку лекарств, стараются оформлять налоговый вычет. Для этого в течение года нужно сохранять чеки на медикаменты и рецепты на них. В июле этого года поликлиники области начали выдавать рецепты в электронном формате. Но приложить виртуальные документы к заявке на вычет, увы, не получится, их придется дублировать на бумаге, рассказала ИА «Первое областное» заместитель руководителя УФНС России по Челябинской области Вероника Глобина.

«Южноуральцы довольно часто делают одну ошибку. Заявляя о праве на налоговый вычет, они приносят нам чеки на лекарственные препараты, но забывают приложить к заявлению рецептурные бланки или выписки из истории болезни», — рассказывает Вероника Глобина.

Получить вычет, по словам специалиста, сегодня можно за покупку любых лекарственных препаратов. Раньше их перечень был ограничен конкретным списком. Сегодня этого нет. Главное, чтобы препарат был назначен лечащим доктором. А подтвердить этот факт могут следующие документы:

— бумажный рецепт с подписью доктора;

— электронный рецепт с усиленной квалифицированной электронной подписью медработника;

— выписка из истории болезни (например, если лекарство вам прописал доктор стационара).

«Таким образом, для получения налогового вычета необходимо представить в территориальные налоговые органы чеки на приобретение лекарств, а также рецептурный бланк, оформленный медицинским работником, либо сведения из медицинской документации пациента, то есть выписку из истории болезни», — говорит Глобина.

Впрочем, есть одно «но». Обмен электронными документами между налоговой службой, аптеками и врачами пока не налажен, поэтому электронный рецепт все еще нужно дублировать на бумаге.

В будущем, рассказали в налоговой, пациенты смогут оформлять вычет без предоставления рецептов и чеков. Информация о покупке лекарств будет автоматически поступать в налоговую службу. После этого ФНС будет отправлять уведомление человеку о его праве на налоговый вычет. А пациент сможет возвращать налоги, что называется, в один клик.

«Федеральная налоговая служба уже проводит мероприятия по внедрению электронного документооборота между ФНС России и медицинскими учреждениями», — говорит Вероника Глобина.

Сейчас такая система уже работает в отношении имущественных и инвестиционных вычетов. Информация в ФНС поступает из банков.

Также не забывайте, что получить налоговый вычет можно не только на себя, но еще и на лекарства, купленные для супруга, для родителей и детей до 18 лет. Причем ребенок может быть родным, под опекой или усыновленным.

Общая стоимость всех заявленных на вычет лекарств не должна превышать 120 тысяч рублей. Вернут 13%. С максимальной суммы можно вернуть 15 тысяч 600 рублей.

Ранее власти Челябинской области и компания «Первый электронный рецепт» заключили соглашение по внедрению электронных рецептов. Доктора могут выписывать пациенту электронный рецепт, используя свою цифровую подпись. После этого в мобильном приложении «Мой рецепт» пациент увидит все назначения, а также перечень ближайших аптек, где есть это лекарство, и его стоимость.