В Челябинской области экс-главе лесничества назначили штраф более 240 миллионов рублей

Он признан виновным по трем статьям.

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Суд вынес приговор бывшему руководителю Челябинского областного бюджетного учреждения «Уфалейское лесничество» Александру Лукьянову. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и мошенничестве.

«В судебном заседании Лукьянов А. П. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал. При назначении наказания суд учел, что он ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы», — сообщили в пресс-службе Уфалейского городского суда.

Суд назначил Лукьянову штраф в размере 240 миллионов 250 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности и заниматься лесозаготовительной деятельностью в сфере лесного хозяйства в течение 10 лет.