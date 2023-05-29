В Челябинской области ЕГЭ по русскому языку будут сдавать более 13 тысяч выпускников

Экзамен пройдет уже сегодня, 29 мая

Сегодня, 29 мая, выпускники Челябинской области будут сдавать единый государственный экзамен по русскому языку — одному из обязательных предметов. Для проведения ЕГЭ откроют 89 пунктов, на сдачу этого предмета зарегистрировано более 13,2 тысячи человек, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.



ЕГЭ по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий: в первой части — 26 заданий с кратким ответом, во второй — одно задание, но емкое: выпускникам необходимо написать сочинение на основе прочитанного текста. Всего на выполнение всех заданий дается 3,5 часа.

«Этот обязательный экзамен сдают все выпускники, его результаты нужны для получения аттестата и при поступлении в вуз на любую специальность и направление подготовки», — уточнили в ведомстве.

Свои результаты ребята узнают не позднее 16 июня.

Период ЕГЭ стартовал в минувшую пятницу, 26 мая. Выпускники сдавали такие предметы, как география, химия и литература. В одном из экзаменационных пунктов побывала журналист ИА «Первое областное». Как проходил экзамен, читайте в нашем материале.