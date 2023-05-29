Сегодня, 29 мая, выпускники Челябинской области будут сдавать единый государственный экзамен по русскому языку — одному из обязательных предметов. Для проведения ЕГЭ откроют 89 пунктов, на сдачу этого предмета зарегистрировано более 13,2 тысячи человек, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
ЕГЭ по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий: в первой части — 26 заданий с кратким ответом, во второй — одно задание, но емкое: выпускникам необходимо написать сочинение на основе прочитанного текста. Всего на выполнение всех заданий дается 3,5 часа.
«Этот обязательный экзамен сдают все выпускники, его результаты нужны для получения аттестата и при поступлении в вуз на любую специальность и направление подготовки», — уточнили в ведомстве.
Свои результаты ребята узнают не позднее 16 июня.
Период ЕГЭ стартовал в минувшую пятницу, 26 мая. Выпускники сдавали такие предметы, как география, химия и литература. В одном из экзаменационных пунктов побывала журналист ИА «Первое областное». Как проходил экзамен, читайте в нашем материале.