В Челябинской области единое пособие уже назначили на 4,3 тысячи детей

С конца декабря Социальный фонд получил 22,6 тысячи заявлений на новую выплату

Отделение Социального фонда России по Челябинской области назначило единое пособие на 4,3 тыс. детей до 17 лет. Всего на сегодняшний день в региональный фонд поступило 22,6 тыс. заявлений на новую выплату, сообщает пресс-служба ведомства.

«Рассматривать заявления специалисты фонда начали 4 января. На данный момент уже одобрены выплаты на 4,3 тысячи детей до 17 лет, а также для ста беременных женщин», — замечают в пресс-службе.

Также в первые дни января Отделение СФР одобрило выплаты на 155 первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. Правда, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по старым правилам, то есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи — в пределах двух прожиточных минимумов на человека.

Ранее мы рассказывали о том, что челябинцы смогут сами выбирать виды детских пособий в 2023 году.



Накануне, 9 января, заявления о едином пособии на детей начали принимать МФЦ и офисы Социального фонда России.



Также назван размер минимальной оплаты труда на 2023 год в Челябинской области — он на две с лишним тысячи рублей больше общероссийского.

