«Рассматривать заявления специалисты фонда начали 4 января. На данный момент уже одобрены выплаты на 4,3 тысячи детей до 17 лет, а также для ста беременных женщин», — замечают в пресс-службе.
Также в первые дни января Отделение СФР одобрило выплаты на 155 первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. Правда, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по старым правилам, то есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи — в пределах двух прожиточных минимумов на человека.
Ранее мы рассказывали о том, что челябинцы смогут сами выбирать виды детских пособий в 2023 году.
Накануне, 9 января, заявления о едином пособии на детей начали принимать МФЦ и офисы Социального фонда России.
Также назван размер минимальной оплаты труда на 2023 год в Челябинской области — он на две с лишним тысячи рублей больше общероссийского.