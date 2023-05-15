В Челябинской области дымка от пожаров сохранится до середины недели

Южноуральцам рекомендуют не открывать окна и пить больше воды

В Челябинской области еще на два-три дня сохранится дымка в воздухе. В министерстве экологии в понедельник, 15 мая, сообщили, что ветер несет запах гари и задымление с соседних регионов, где прошли крупные лесные пожары. После смены направления ветра ситуация улучшится.

Ситуацию усугубляет и объявленный ранее режим неблагоприятных метеоусловий. Его действие должны снять к концу рабочего дня 15 мая. На период действия НМУ промышленные предприятия снизили объем выбросов в атмосферу на 15—20 процентов. Единая система мониторинга качества воздуха показывает, что отклонений по параметрам воздуха нет.

Пока же отчетливая дымка наблюдалась сегодня в Тракторозаводском районе. Экологи объясняют это северным — северо-западным ветром, переходящим на северо-восточный, который несет запах гари и пожаров из Свердловской, Курганской и Тюменской областей. Напомним, дымку в воздухе челябинцы наблюдают уже вторую неделю.

Через два-три дня направление ветра изменится, ситуация улучшится.

Специалисты рекомендуют в период сильного задымления и запаха гари:

— не открывать окна и не проветривать помещения;

— сократить пребывание на улице до минимума;

— употреблять больше воды;

— проводить влажную уборку помещений.