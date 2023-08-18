В Челябинской области две новые школы сдадут до конца 2023 года

Проверка и приемка образовательных организаций почти завершилась

До конца нынешнего года в нашем регионе завершат строительство двух новых школ. Об этом на заседании комитета по социальной политике ЗСО заявила исполняющий обязанности министра образования и науки области Елена Коузова. Как сообщили в пресс-службе областного парламента, на заседании обсудили тему подготовки образовательных учреждений к новому году и открытие новых мест в системе дополнительного образования.

В 2023 году будут сданы большая школа в поселке Западном на 1100 мест и школа — детский сад на 235 мест в поселке Айлино (Саткинский район).

Параллельно с этим ведутся строительные работы по возведению корпуса школы в поселке Увельском, а также строят школу — детский сад в деревне Сарафаново (Чебаркульский район). Помимо этого, реконструкцию проводят в зданиях школы в Каслях и поселке Петропавловском (Верхнеуральский район). Капитально ремонтируют еще 11 школ и 17 детских садов.

Что касается дошкольных учреждений, то власти в этом году намерены достроить или выкупить 10 зданий, которые смогут посещать 1897 ребят. Регион приближается к тому, что доступность дошкольного образования достигнет 100%. Через проверку готовности к грядущему учебному году уже прошли 91,5% организаций, в том числе и дополнительного образования. Все выявленные замечания устраняются в рабочем порядке. Недавно губернатор Алексей Текслер поручал провести во всех школах учения по безопасности.

Кстати, на Южном Урале до конца этого года появятся 2299 новых мест дополнительного образования в 15 муниципалитетах. Открываются центры цифрового образования детей и технопарки, а в 41 школу поступило современное оборудование. С его помощью внедряется цифровая образовательная среда. Новшества в этом году вводятся и в сфере патриотического воспитания.

«К 1 сентября в школы уже поступили новые учебники по истории России и всеобщей истории для 10-х и 11-х классов, которые содержат современные материалы о Великой Отечественной войне, специальной военной операции, закрепляют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Продолжится практика проведения церемонии поднятия (выноса) государственного флага нашей страны, исполнения государственного гимна и классных часов „Разговоры о важном“», — отметил глава комитета Заксобрания по соцполитике Сергей Буяков.

Кроме того, школьникам будут помогать в профессиональной ориентации посредством внедрения профминимума: с 6-го класса каждую неделю будут проводиться соответствующие занятия. Это позволит детям определиться с будущей профессией.