В Челябинской области дожди прекратятся 4 мая

Температура начнет подниматься

В воскресенье, 4 мая, молодой циклон покинет территорию Челябинской области, погода улучшится: дожди прекратятся, а воздух прогреется до +18 градусов. Правда, порывистый ветер пока сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на 4 мая в Челябинске еще пройдут небольшие осадки. Градусники покажут около +6 градусов. Днем облачно с прояснениями, без дождей. Температура поднимется до +14...+16 градусов. Ветер преимущественно южный, от 5 до 10 метров в секунду. Порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области ночью уже без заморозков — от +1 до +6 градусов. Небольшой дождь. Днем температура будет варьироваться в пределах от +13 до +18 градусов. Без осадков. Ветер юго-западного направления, до 10 метров в секунду с порывами.