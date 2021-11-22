В Челябинской области дорожники предупредили о сильной гололедице на федеральной трассе

Водителей попросили не создавать препятствий для работы спецтехники

В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в ближайшие сутки возможна сильная гололедица. Об этом, со ссылкой на синоптиков, сообщает управление федеральными автомобильными дорогами «Южный Урал». В ведомстве уточнили, что для очистки дорог и обработки противогололедным материалом есть вся необходимая техника, водителей же просят не создавать помех для работы спецтехники.

В горнозаводской зоне Челябинской области, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается умеренный снег, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица, в горах сильная. В управлении федеральными автомобильными дорогами рассказали, что для уборки и обработки от снега противогололедным покрытием имеются более 250 дорожных машин.

«При ухудшении погодных условий спутниковая навигация позволит дежурному диспетчеру оперативно среагировать и при необходимости направить дополнительную технику на наиболее загруженный участок», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что просят водителей не создавать препятствий спецтехнике, которая занимается чисткой дорожного покрытия и обработкой его противогололедными материалами.

«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. В сложных погодных условиях не идти на обгон и опережение впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров. При вынужденной остановке обязательно выставлять аварийный знак и включать сигнал. По возможности отказаться от поездок до улучшения погодных условий», — пояснили в управлении.

Напомним, на минувшие выходные на участках федеральной трассы М-5 «Урал» образовывались многокилометровые заторы из-за аварий и непогоды.