В Челябинской области дорожники перешли на усиленный режим работы из‑за снегопада

Обильные осадки ожидаются на юге области

Сегодня, 24 февраля, в южных районах Челябинской области продолжит бушевать непогода: накануне там прошли снегопады и неистовствовал штормовой ветер. На сегодняшний день прогноз не лучше — там действует штормовое предупреждение. Дорожники уже предупреждены о надвигающихся снегопадах, сообщили в региональном Миндортрансе.

«Прогнозируемый выход снегоуборочной техники на ближайшие сутки составит 138 единиц техники. В южных районах осадки ожидаются к 14:00», — уточнили в ведомстве.

В воскресенье в уборке дорог было задействовано 55 машин. Проезд обеспечен.