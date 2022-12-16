На трассах Челябинской области дорожники будут работать круглосуточно все новогодние праздники

Службы будут оперативно узнавать о снегопадах и очищать трассы

Все новогодние праздники на трассах Челябинской области круглосуточно будут дежурить дорожные службы. Специалисты смогут узнать о надвигающейся буре и вовремя расчистить дорогу, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Для мониторинга ситуации по всей области у дорожников есть 128 камер и 53 поста метеообеспечения. Метеорадары с точностью до 10 минут смогут показать надвигающуюся снежную бурю. После этого подрядчики оперативно отправятся убирать дороги от выпавшего снега.

Напомним, ранее губернатору Челябинской области на прямую линию поступили вопросы об очистке дорог и появлении большого количества реагентов. Алексей Текслер подчеркнул, что борется за чистоту городов, а соли, которыми посыпают дороги, вызывают, скорее, негативный эффект.