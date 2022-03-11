В Челябинской области дороги временно закроют для большегрузов

Приказ об ограничении движения появился на сайте Миндортранса региона

В Челябинской области с 11 апреля 2022 года дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения закроют на весеннюю просушку. Транспортные средства не смогут ездить по муниципальным трассам до полного высыхания земли, но ограничения продлятся не дольше 30 суток. Речь идет о большегрузном транспорте, легковых машин они не коснутся. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.



«Ограничение касается механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Если нагрузка на ось превышает норму, движение транспортных средств должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Миндортрансом», — сообщили в ведомстве.

Ограничения также не коснутся автодороги «Обход города Челябинска» и дороги Копейск — Долгодеревенское.

Приказ Миндортранса не распространяется на легковой транспорт, пассажирские перевозки автобусами, грузовики с продуктами и лекарствами, транспорт ремонтников и автомобили федеральных органов.