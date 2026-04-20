В Челябинской области доноры сдали рекордный объем крови в 2025 году

Ежедневно благодаря этим людям медики спасают жизни

Сегодня, 20 апреля, отмечается Национальный день донора в России. В Челябинской области кровь регулярно сдают более 30 тысяч человек. И благодаря этим самоотверженным людям в хирургических отделениях, онкологических диспансерах и роддомах медики спасают жизни тех, кто оказался в сложной ситуации и может погибнуть без донорской крови.

«Благодаря неравнодушию и самоотверженности доноров в Челябинской области создается надежный запас крови и ее компонентов. В 2025 году в Челябинской области удалось собрать рекордный объем — 37 тысяч литров, и это огромная заслуга наших доноров и сотрудников станций переливания крови»,— отметил губернатор Алексей Текслер.

Ежегодно растет число и тех, кто готов стать донором костного мозга и дать людям с тяжелыми заболеваниями шанс на выздоровление.

Алексей Текслер поблагодарил южноуральцев-доноров за милосердие и искреннее желание прийти на помощь.

Национальный день донора в России отмечается с 2007 года. Дату 20 апреля выбрали потому, что в этот день в 1832 году в России состоялось первое переливание крови. Донорская кровь потребовалась петербуржской роженице. Донором выступил ее супруг. Акушер Андрей Вольф успешно провел процедуру, и жизнь женщины была спасена.