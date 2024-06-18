В Челябинской области должна быть усилена система онкопомощи

Алексей Текслер: «Результатом должно стать сохранение жизни наших граждан»

Система онкологической помощи в Челябинской области должна быть усилена, она должна стать более активной, прежде всего, в плане диагностики, выявляемости раковых заболеваний. Такое поручение в ходе визита в Центр амбулаторной онкологической помощи на базе кыштымской горбольницы им. А. П. Силаева дал губернатор Алексей Текслер.

Он напомнил, что за последние несколько лет в регионе удалось выстроить действенную трехуровневую систему оказания онкологической помощи. Кыштымский центр был открыт в конце 2023 года как медучреждение первичного звена, для выявления заболевания на ранней стадии.

О том, каких результатов уже удалось достичь, главе региона доложил главный онколог Минздрава Челябинской области Дмитрий Ростовцев.

«В соответствии с программой „Борьба с онкологическими заболеваниями“ с 2019 года открыто 16 центров амбулаторной онкологической помощи, один из них — в Кыштыме в конце 2023 года, в этом году открыты еще два. Результаты работы уже видны. Пока кыштымский центр работает как амбулаторное звено для диагностики, в ближайшее время подключим химиотерапию. С момента открытия принято и обследовано с подозрением на онкологическое заболевание около 3 000 человек. В 2023 году в округе было подтверждено около 500 случаев заболевания, в этом году — уже более 900 подтвержденных случаев», — рассказал он.

Дмитрий Ростовцев добавил, что в регионе также отмечается серьезная динамика как по выявляемости онкологии — она выросла, так и по снижению смертности — с 10-го места область опустилась на 25-е по стране.

«Все это говорит о доступности и качестве оказания онкопомощи в регионе», — заметил Дмитрий Ростовцев.

Алексей Текслер поручил еще усилить работу в этом направлении.

«Система должна быть активной, и она должна быть единой. Создав такую инфраструктуру, теперь нужно обеспечить максимальный охват населения диагностикой. По сути, мы каждого человека должны провести через диспансеризацию — он должен быть осмотрен, ему должны быть проведены необходимые обследования. Задача — полная диагностика всех наших жителей, ранняя выявляемость. Результатом должно стать сохранение жизни наших граждан», — акцентировал губернатор.

«Коллеги, мы с вами должны в этой части дополнительно поработать. Каждый центр должен быть полностью оборудован необходимым, обеспечен специалистами. Министерству здравоохранения поручаю весь этот процесс — выявления болезни и ведения пациентов — контролировать», — добавил Алексей Текслер.

Глава региона также осмотрел дневной стационар больницы и поручил руководству активнее привлекать на работу молодых специалистов.