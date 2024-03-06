В Челябинской области долги за свет и газ выросли до 6 млрд рублей

Региональная прокуратура считает, что местные власти принимают не все меры для погашения этих сумм

В прокуратуре области рассмотрели вопрос погашения долгов предприятий и территорий за поставленные топливные и энергетические ресурсы. Долг муниципалитетов уже достиг рекордных 6 миллиардов рублей: свыше 2 миллиардов за электричество и практически 4 миллиарда за газ. О совещании рассказали в компании «НОВАТЭК — Челябинск».

«Долг, который сформировался, нужно гасить. Предупреждаю, если данные вами сегодня обязательства по погашению задолженности за ТЭР (топливно-энергетические ресурсы. — Прим. автора) не будут исполняться, наше следующее совещание пройдет уже совсем в другом формате», — обратился к должникам заместитель прокурора области Денис Ситников.

Из-за неуплаты должников в фактическом банкротстве уже находится половина предприятий коммунальной отрасли, еще часть — в банкротстве юридическом. Меры, предпринимаемые муниципалитетами для решения проблемы, на данный момент прокуратура оценивает как неэффективные. По итогам встречи директорам предприятий-должников были вынесены предостережения.