В Челябинской области добровольческие организации и волонтеры получат поддержку

Владимир Якушев провел заседание Совета по патриотическому воспитанию молодежи

В среду, 8 декабря, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел заседание Совета по патриотическому воспитанию граждан. Он наметил основные направления работы: это поддержка патриотических и военно-патриотических организаций, поискового и волонтерского движения, развитие детско-юношеских организаций.

Также Владимир Якушев обозначил главную задачу деятельности обновленного состава совета — выявить проблемы и алгоритмы их решения, определиться, чем может помочь полпредство.

«Необходимо поддерживать общественные объединения, формировать патриотические ценности в молодежной среде. И большую роль здесь играет межведомственное взаимодействие. Лишь объединившись, работая сообща, мы достигнем хороших результатов», — подчеркнул Владимир Якушев.

На сегодня студенческие отряды Южного Урала реализуют ряд федеральных добровольческих акций. Одной из них является «Уральский десант РСО» — помощь жителям отдаленных деревень и поселков области, а также проведение различных образовательных и развлекательных мероприятий на этих территориях.

Ребята являются волонтерами акции #МЫВМЕСТЕ с самого начала ее существования. В 2020 году они формировали и развозили продуктовые наборы, раздавали средства индивидуальной защиты. Сейчас молодежь оказывает помощь в пунктах вакцинации — проводит информирование граждан и содействует заполнению ими необходимой документации. Также активисты участвуют в таких акциях, как «Поклонимся великим тем годам…» и «День ударного труда».

«Позитивно воспринимаю состоявшееся заседание Совета по патриотическому воспитанию. Это та форма, которая позволяет сверить часы между регионами и рассказать об успехах и лучших практиках. Российские студенческие отряды воспринимают патриотическое воспитание через призму труда и добровольческой деятельности. Важно, что идеи ребят, такие, например, как „Уральский десант“ или „Академия безопасности“, находят поддержку на региональном и окружном уровнях», — считает командир штаба студенческого отряда Челябинской области Юрий Болдырев.

В 25 муниципальных образованиях Челябинской области функционируют 433 кадетских класса с охватом более 9,5 тысячи человек, работает система полевых лагерей и сборов казачьей молодежи, кадет, военно-патриотических клубов.

«Работу ведет региональный штаб Юнармии, активистами которого создано 325 юнармейских отрядов численностью 11 137 человек. Региональное отделение Поискового движения России, объединяющее 41 отряд (505 человек), признано одним из лучших в стране. Эти факты и цифры говорят сами за себя», — отметила первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Сейчас в регионе готовят пилотный проект «Навигаторы детства», результаты которого будут транслироваться на другие регионы.

«Это очень ответственная и важная задача. Напомню, что Челябинская область вошла в число субъектов Российской Федерации по внедрению ставок советников руководителей общеобразовательных организаций по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Проект реализуется во всех 43 муниципальных образованиях, в 440 школах. В образовательных организациях уже работают 573 человека, из них 522 советника прошли обучение в ФГБОУ „МДЦ „Артек“», — рассказала координатор проекта, руководитель челябинского структурного подразделения «Российское движение школьников» Светлана Буравова.

Координаторы пилотного проекта включены в состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных образований.

Владимир Якушев поблагодарил участников заседания за продуктивную работу и наградил благодарственными письмами активистов, развивающих добровольческое движение в УрФО. Среди представителей Челябинской области награду за вклад в развитие добровольческого движения получил волонтер, аппаратчик в производстве драгоценных металлов на Кыштымском медеэлектролитном заводе Евгений Парфиров.