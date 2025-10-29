В Челябинской области до конца года откроют три новых моста

Один из них — Северный переход реки Урал в Магнитогорске

В Челябинской области в этом сезоне завершится капремонт, реконструкция и строительство трех мостов. Сооружения разные по нагрузке и трафику, но каждый из них важен для жителей региона. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области рассказали о темпах работ на объектах и сроках их открытия.

Один из самых крупных мостов — Северный переход реки Урал в Магнитогорске. Он соединяет левый и правый берега, позволяя горожанам ежедневно передвигаться из спальных районов на работу к производствам. Его длина — более 200 метров, а ширина проезжей части — 15 метров. Мост уже оснастили барьерными ограждениями и пешеходными переходами, а также освещением. Запустить движение по мосту планируют в ближайшее время.

Также на днях, до 31 октября, откроют новый мост через реку Бия на дороге Бирск — Тастуба — Сатка. Раньше вместо моста под дорогой проложили старую водопропускную трубу, но это не обеспечивало безопасный проезд по трассе. Теперь трубу заменили и новый мост практически достроили.

Между Катав-Ивановском — Серпиевкой — Аратском в ближайшее время откроется после реконструкции мост через реку Симок, а на дороге село Великопетровка — Карталы — Анненское — через реку Ольховка.

В Челябинске продолжается строительство путепровода через ж/д пути в Новосинеглазово и капремонт моста через реку Миасс по улице Черкасской.

«Все работы выполняются с соблюдением стандартов качества и безопасности», — комментирует начальник управления дорожного хозяйства Владимир Жучков.

Создать новые и отремонтировать прежние объекты позволил нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Напомним, в этом году открыли мост через реку Уфу в Нязепетровске. Долгострой ввели в эксплуатацию после вмешательства губернатора Алексея Текслера. История переправы — здесь.