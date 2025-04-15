В Челябинской области до конца 2030 года отремонтируют все трассы опорной сети

Масштабные работы, начатые ранее, продолжатся в этом году

В Челябинской области продолжается ремонт дорог, входящих в опорную сеть региона. Это дороги, которые ведут в областной центр, к туристическим объектам, крупным предприятиям и которые пользуются наибольшим спросом. В этом году ремонтировать их будут в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

В числе наиболее крупных участков, которые обновят в этом году, автодорога Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли с 48-го по 63-й километр, Бирск — Тастуба — Сатка с 259-го по 275-й километр, Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана с 110-го по 135-й километр.

Кроме того, в этом году продолжится капитальный ремонт трассы Южноуральск — Магнитогорск, который был начат еще в 2023 году.

«В рамках нацпроекта также отремонтируем дорогу „Обход города Челябинска“ — здесь будет обновлено пять участков. На объекте „Объездная автодорога вокруг Магнитогорска“ отремонтируют шесть участков»,— уточнили в региональном Миндортрансе.

В Челябинской области общая протяженность дорог опорной сети составляет более двух тысяч километров. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» к 2025 году в регионе обновили 85% дорог. Оставшиеся отремонтируют к 2030 году в рамках нового нацпроекта.

Всего в этом году в Челябинской области планируют построить и обновить более 240 километров трасс.