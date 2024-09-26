В Челябинской области до конца 2024 года подешевел проезд в общественном транспорте

Сэкономить можно при оплате загруженной в телефон картой «Мир»

Erid: 2SDnjdEd2Xc



В общественном транспорте Челябинской области действует акция от национальной платежной системы «Мир». Пассажиры могут экономить 7 рублей с каждой поездки, используя для оплаты проезда карту «Мир», загруженную в телефон.

Жители Челябинской области совершают порядка 24 миллионов поездок в месяц в общественном транспорте.

Чтобы ездить со скидкой, необходимо загрузить карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов. Например, специально созданное приложение Mir Pay. Скачать приложение можно на телефон, работающий на базе Android с поддержкой NFC-функции. С карты автоматически спишется сумма за проезд на 7 рублей меньше.





Проехать со скидкой можно в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда.

«В 2022 году мы уже проводили аналогичную акцию в транспорте Челябинской области, и тогда пассажирам удалось сэкономить около 4 миллионов рублей. Уверена, что и на этот раз наше предложение со скидкой на проезд будет пользоваться спросом у жителей региона — они смогут оценить удобство и технологичность такого способа оплаты и, конечно, сэкономят»,— сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

На сегодняшний день в Челябинской области выпущено свыше 5 миллионов карт на базе платежной системы «Мир». Все эти карты можно загрузить в мобильный платежный сервис и оплачивать поездки со скидкой. При этом не имеет значения, в каком регионе и каким банком была выпущена национальная карта.

В акции участвуют все карты «Мир», в том числе выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

Убедиться в том, что скидка прошла, можно в приложении своего банка, в push- или СМС-уведомлении от него.

С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru и в мобильном приложении «Привет!».

Реклама.

Рекламодатель — АО «НСПК».