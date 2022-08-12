В Челябинской области до конца 2023 года отремонтируют дорогу к озеру Сугояк

Памятник природы привлекает туристов чистой водой и обилием рыбы

В Челябинской области ремонтируют два участка автодороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района. Она связывает деревню сразу с несколькими поселками Красноармейского района, а также ведет к озеру Сугояк. Работы планируют завершить до 25 октября 2023 года, сообщили в пресс-службе Миндортранса региона.

В черте озера Сугояк расположены населенные пункты Пашнино-1, Пашнино-2, Харино, Черемушки, Слава, Новый и Лазурный. Водоем находится в 30 км от Челябинска и является гидрологическим памятником природы. Это место любят туристы и рыбаки.

Дорожные работы проводят на двух участках. С 0 по 4,1 км идет капремонт. С 5,1 по 14,8 км работают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В пятницу, 12 августа, депутаты Заксобрания Челябинской области проверили ход выполнения капремонта на первом участке. По словам комиссии, подрядчик уже выполняет объемы следующего года.

Протяженность участка, где идет капремонт, составляет 4,1 км. В этом году в эксплуатацию ввели двухкилометровый участок. В настоящее время дорожники заняты укреплением обочин. На втором участке дороги ремонт проведут также за два года.

«Итогом плановой, последовательной работы станет новая дорога, ведущая к многочисленным зонам отдыха озера Сугояк», — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.





Напомним, осенью 2022 года в Челябинской области планируют завершить ремонт дороги, ведущей к Черной скале НП «Таганай».