В Челябинской области до конца 2022 года обновят 57 сельских почтовых отделений

В пунктах можно будет выйти на портал госуслуг и получить лекарства

В Челябинской области до конца года завершат модернизацию 57 сельских отделений почтовой связи. Строится одно быстровозводимое отделение в поселке Демарино Пластовского района. Темпы работ и роль почтовой связи на селе обсудили сегодня, 20 сентября, на заседании Президиума регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Секретарь регионального отделения ЕР Алексей Текслер подвел сегодня итоги выборов 11 сентября. Также на заседании президиума обсудили народную программу партии модернизация почтовых отделений.

В 57 пунктах ремонтные работы практически завершены, остались работы по монтажу оборудования видеонаблюдения, сигнализации и установке мебели.

Алексей Текслер отметил, что для ряда сельских территорий почта является одним из главных социальных объектов, поэтому важно, чтобы проект работал активно и наращивал объемы на следующий год.

«На реализацию проекта надо обращать серьезное внимание, а депутатам быть активно включенными в процесс, в нем много нюансов. Несмотря на ряд сложностей, которые были в этом году, мы все успеваем: готовность объектов свыше 95%, 32 объекта уже завершены, остальные в финальной стадии, после поступления мебели откроются и они», — подчеркнул он.

В новых почтовых отделениях можно будет выйти на портал госуслуг и получить государственные услуги в режиме онлайн. Все отделения будут оснащены медицинским оборудованием, на почте можно будет померить давление, температуру, сделать заказ и получить лекарства.

В 2023 году в области обновят еще 123 сельских отделения почтовой связи, из них в 82 пройдет капитальный ремонт, в остальных заменят технику, мебель. Отделения станут своеобразными центрами социальных услуг на селе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу проработать все вопросы, связанные с обновлением этих пунктов. Он вручил благодарности руководителям подрядных организаций за качественно проведенную работу.