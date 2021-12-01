В Челябинской области до конца 2021 года для жителей аварийных домов сдадут семь новостроек

Более 4,5 тысячи южноуральцев уже переехали из старого жилого фонда в новые квартиры

Новая программа расселения аварийного жилья позволит предоставить новые квартиры более чем 600 тысячам россиян до конца 2021 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программа коснется тех жителей, чьи дома были признаны аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2021 года. В Челябинской области новое жилье получили уже более 4,5 тысячи человек, еще часть южноуральцев справит новоселье по программе переселения до конца декабря.

Благодаря поддержке правительства РФ в 2021 году расселение людей из аварийного жилья идет опережающими темпами. Об этом в ходе выступления на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, за 2019—2021 годы расселено более 4 млн кв. метров, на которых проживали 245 тысяч граждан. Всего до 2024 года на переселение заложено 406 млрд рублей.

Кроме того, 45 млрд рублей из средств федерального бюджета на 2022—2024 годы пойдут на приобретение квартир тем, чье жилье было признано непригодным для жизни в период с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Вице-премьер напомнил, что данная программа была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным еще летом. Согласно ей новые благоустроенные квартиры получат еще более 600 тысяч россиян.

«Особенно остро стоит вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Основная наша задача — обеспечить жильем граждан, действительно нуждающихся в улучшении жилищных условий», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

В Челябинской области до конца года из аварийного жилья в новые квартиры переедут семьи из Миасса, Златоуста и Еманжелинска. С 2019 года в регионе новоселье справили уже 4 тысячи 520 человек. Площадь расселенного жилья составила почти 69 тысяч кв. метров.

По информации регионального Министерства строительства и инфраструктуры, в рамках программы переселения на 2019—2025 годы площадь расселяемого жилья составляет более 188 тысяч кв. метров. В улучшении жилищных условий нуждаются 10 тысяч 460 южноуральцев.

«В настоящий момент в Челябинской области под программу переселения попадают граждане, квартиры которых были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до 2025 года, однако ее планируется выполнить к концу 2023 года. Ускоренные темпы расселения стали возможными благодаря заключению дополнительного соглашения Челябинской области с государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ», — уточнили в Минстрое региона.

Так, в Миассе по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2021 году ключи от квартир получили 134 семьи из 31 аварийного дома. В будущем году планируется расселить еще более 280 семей из 18 домов. В шаговой доступности — школы и детские сады, прогулочные зоны, магазины.

В Еманжелинске завершается строительство многоквартирного дома № 22 по улице Энгельса, в котором также приобретены квартиры для переселенцев из аварийного жилья. Туда переедут 48 семей. В 2022 году будут переселены еще 85 человек. Им будет предоставлено 27 благоустроенных квартир.

А в Златоусте подходит к завершению строительство многоэтажки в новом квартале «Березовая роща». Здесь приобретены квартиры для расселения 208 семей по региональной программе. Квартал «Березовая роща» — перспективный. По проекту в будущем здесь могут появиться еще несколько новостроек и социальные объекты.

Всего до конца года на Южном Урале будут сданы семь многоквартирных домов. Муниципалитеты уже приобрели квартиры для жителей аварийного фонда.

Напомним, минувшим летом президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск новой программы переселения из аварийного жилья.