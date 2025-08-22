В Челябинской области до 2030 года откроют передовую школу уровня «Летово»

Сейчас обсуждается модель проекта

До 2030 года в России создадут сеть передовых школ уровня «Летово». Всего их будет 12, в том числе одна — в Челябинской области, сообщает Минобр региона.

На этой неделе представители Челябинской области побывали в Москве на круглом столе по созданию сети передовых школ.

«Участники обсудили финансовую модель проекта, управление его эффективностью, цифровые сервисы и развитие кадрового потенциала. По итогам дискуссии был сформирован перечень конкретных задач для дальнейшей работы», — отмечают в пресс-службе.

Кроме того, чиновники посетили школу «Летово» и областную гимназию имени Е. М. Примакова и изучили их систему работы.