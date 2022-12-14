В Челябинской области до 2025 года заасфальтируют грунтовку Пласт — Мирный

Вопрос о важной для юга региона дороге прозвучал на прямой линии с губернатором Алексеем Текслером

В Челябинской области в течение ближайших трех лет заасфальтируют грунтовую дорогу протяженностью 68 километров между городом Пластом и поселком Мирным. Об этом сегодня во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

С вопросом о дороге Пласт — Мирный к главе региона обратились жители Уйского района. Алексей Текслер сказал, что знает эту дорогу, и попросил главу областного Миндортранса дать пояснения по ее ремонту.

Алексей Нечаев назвал направление Пласт — Мирный «глобальным направлением»: два населенных пункта соединяют 4—5 участков дорог общей протяженностью 68 километров, и все необходимо заасфальтировать.

«У нас в разной степени готовности уже имеется проектная документация, что-то еще находится в разработке. Со следующего года мы планируем в рамках нашей программы развития дорожного хозяйства начать реализацию. Думаю, срок будет до 2025 года точно, потому что раньше не получится. Но участками она будет переведена из щебенки в асфальтобетон», — сообщил Алексей Нечаев.

Губернатор Алексей Текслер добавил к ответу министра, что по дорогам в муниципалитетах всегда возникает больше всего вопросов.

«Начиная с 2019 года мы в три раза увеличили количество ремонтных работ и нового строительства — делаем по 900 километров. Раньше помощь муниципалитетам от региона была нулевой. Сейчас мы почти 3 млрд рублей направляем на ремонт. Это без учета Челябинска и Магнитогорска — там отдельная ситуация. Так что делаем много. Но, к сожалению, даже за несколько лет решить то, что копилось десятилетиями, очень сложно. Думаю, жители в целом видят изменения. Но каждый живет в своем населенном пункте, куда ведет конкретная дорога. Поэтому, конечно, еще есть чем заниматься в этом направлении», — сказал губернатор.