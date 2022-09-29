В Челябинской области с 2023 года до 100 тысяч рублей вырастет компенсация родителям детей-инвалидов за реабилитацию и оздоровление несовершеннолетних. Деньги можно будет получить в том числе в виде сертификата. Соответствующий законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки сегодня, 29 сентября, приняли депутаты регионального Заксобрания.
«В настоящее время родителям детей-инвалидов предоставляется компенсация за самостоятельно оплаченные услуги по оздоровлению и реабилитации в размере 28 754 рублей. С 1 января 2023 года размер компенсации увеличится до 100 тысяч рублей, также будет введен новый формат поддержки — сертификат номиналом 100 тысяч рублей», — рассказала первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.
Региональный Минсоц рассчитал, что ежегодно за предоставлением сертификата будут обращаться родители 613 детей, за предоставлением компенсации — 314 детей.
«Деньги, необходимые для предоставления данных мер социальной поддержки, предусмотрены государственной программой Челябинской области „Доступная среда“», — добавила Ирина Скалунова.
Заместитель председателя комитета Законодательного собрания по социальной политике Игорь Егоров отметил, что проект закона внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, рассмотрен и одобрен комитетом по социальной политике, и попросил принять закон в первом и третьем чтениях. Парламентарии инициативу поддержали.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, деньги семьи могут направить в том числе на занятия адаптивным спортом.
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