В Челябинской области до 1,5 млн рублей увеличили выплату на покупку жилья молодым ученым

Ежегодно ее будут получать 45 сотрудников

В Челябинской области размер единовременной выплаты на покупку жилья молодым ученым увеличили с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Инициативу губернатора Алексея Текслера поддержал южноуральский парламент.

Ежегодно такую выплату смогут получать 45 молодых ученых.

Ранее депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили принятие бюджета региона на 2023 год. Объем расходов составит 294 млрд рублей. 70% средств направят на решение социальных проблем. Дефицит составит 71,8 млн рублей. Он будет покрыт за счет остатков собственных средств и федеральных дотаций.