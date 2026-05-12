В Челябинской области днем 12 мая ввели режим беспилотной опасности

Жителям напомнили, что делать при угрозе БПЛА

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Челябинской области днем 12 мая. Возможны перебои с сотовой связью и доступом в интернет. Горожан просят не подходить к окнам и не выходить на улицу без необходимости.

Жителям напомнили, что делать, если возникла прямая угроза. Надо спуститься на нижние этажи зданий или в паркинги. При нахождении на открытой местности следует укрыться в ближайшем строении или подземном переходе. Водителям рекомендуют покинуть транспорт и найти безопасное убежище.

Запрещена фотосъемка беспилотных аппаратов или работы средств противовоздушной обороны. Такие снимки помогут противнику скорректировать удары.

Обнаружив дрон или его обломки, нельзя прикасаться к устройству. Нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Власти просят доверять только официальным каналам информации:

канал губернатора в Макс

Пул74

Правительство Челябинской области

РСЧС Челябинская область

