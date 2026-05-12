Режим «Беспилотная опасность» ввели в Челябинской области днем 12 мая. Возможны перебои с сотовой связью и доступом в интернет. Горожан просят не подходить к окнам и не выходить на улицу без необходимости.
Жителям напомнили, что делать, если возникла прямая угроза. Надо спуститься на нижние этажи зданий или в паркинги. При нахождении на открытой местности следует укрыться в ближайшем строении или подземном переходе. Водителям рекомендуют покинуть транспорт и найти безопасное убежище.
Запрещена фотосъемка беспилотных аппаратов или работы средств противовоздушной обороны. Такие снимки помогут противнику скорректировать удары.
Обнаружив дрон или его обломки, нельзя прикасаться к устройству. Нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.
Власти просят доверять только официальным каналам информации:
Правительство Челябинской области