В Челябинской области для жен и мам участников СВО организуют терапию вокалом

Филиал фонда «Защитники Отечества» запускает проект по обучению пению

Мелодия и песня порою воздействуют на человека лучше таблеток. А если исполнять любимые песенные произведения в своем кругу, то возникает эффект вокалотерапии. Занятия по вокальному мастерству для жен и мам участников СВО проводит ведущая солистка театра оперы и балета имени М. И. Глинки, жена участника спецоперации Наталия Быстрик.

Участницами вокального проекта могут стать жены, мамы, сестры ветеранов СВО, действующих военнослужащих, вдовы и мамы погибших и пропавших без вести ребят. Песенный репертуар женщины выбирают сами. Наталья Быстрик говорит о занятиях исключительно как о вокалотерапии, лечебно-оздоровительном методе, реабилитации через звук и психологической разгрузке.

«Я вижу, как это помогает, потому что у девчонок глаза начинают гореть, как они улыбаются, заряжаются. И меня, конечно, это тоже очень заряжает, у меня тоже муж военнослужащий, с первых дней спецоперации служит. Поэтому я с ними и пообщаться могу на близкие и понятные нам темы, и в то же время помочь проявить свои творческие желания именно таким способом», — отмечает Наталия Быстрик.

Присоединиться к проекту могут участницы с любым уровнем подготовки. Репертуар организаторы обещают разнообразный.