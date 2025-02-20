В Челябинской области для взрослых ограничат продажу энергетиков с 1 сентября

Энергетические напитки нельзя будет продавать в образовательных, медицинских, спортивных и культурных организациях



Федеральный запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним с 1 марта в Челябинской области дополнили ограничениями, которые коснутся всех возрастов. В регионе ограничат продажу энергетических напитков в помещениях образовательных, медицинских, физкультурных и спортивных организаций и учреждений культуры.

«Закон позволяет регионам вводить дополнительные ограничения. Мы, после консультации с деловыми объединениями, отраслевыми союзами и представителями общества, приняли решение с 1 сентября этого года ограничить продажу. Данное ограничение коснется более 5,5 тысячи объектов, работающих в образовательной сфере и сфере здравоохранения, культуры и физической культуры», — прокомментировал председатель комитета по экономической политике и предпринимательству ЗСО Евгений Илле.

Этот вопрос 19 февраля депутаты разбирали на заседании комитета. В Челябинской области под данное ограничение попадут более 5,5 тысячи объектов.

Депутаты Законодательного собрания видят отклик жителей региона на данную инициативу. И отклик этот положительный, то есть решение принимается верное, отмечает Евгений Илле.